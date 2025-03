Turchia ancora scontri a Istanbul dopo l’arresto del sindaco Imamoglu La protesta contro Erdogan | Siamo 300 mila – I video

Leggi su Open.online

Secondo il leader del maggior partito d’opposizione della, sono almeno 300le persone scese in piazza oggi aperredi Ekremdella città a cavallo tra Europa e Asia e principale oppositore politico del presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. I manifestanti hanno riempito le strade di Instanbul nonostante lanon sia stata autorizzata ufficialmente. Nelle immagini si vede il mare di coloro cheno arginato dalla polizia in tenuta antisommossa. Da un lato sventolano le bandiere turche e dei partiti d’opposizione, dall’altro piovono il gas lacrimogeno e lo spray urticante che la polizia lancia sui manifestanti. Gliin piazza TaksimMolti di coloro cheno si sono raccolti attorno al palco dove i leader delle opposizioni si sono avvicendati esprimendo la propria rabbia per un arresto che viene considerato l’ennesimo abuso di potere da parte di, definito un tiranno.