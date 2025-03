Lanazione.it - Tumori al seno, nuovo macchinario all’ospedale Lotti. Ecco come funziona

Pontedera, 21 marzo 2025 – “Sarà possibile recuperare in pieno l’immagine corporea e contribuirà a lenire le cicatrici dell’anima che restano più a lungo”. Con queste parole Laura Roveda (chirurgaloga responsabile della Breast unit) ha illustrato ildermografo, unancora “raro“ nel panorama della sanità pubblica tanto da essere con molta probabilità il primo in provincia di Pisa. Un passo in avanti per la Breast unit di Pontedera-Volterra che da quando è stata istituita ha curato oltre mille donne per tumore al, per un totale di quasi 2mila interventi, circa 400 all’anno. E circa 2mila sono tuttora le donne seguite. E ieri mattina, nell’atrio deldi Pontedera, è stato presentato ilacquistato anche grazie a un progetto promosso dall’associazione “Non più sola” e dall’azienda Esanastri di Bientina.