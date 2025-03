Ilgiorno.it - Tumore del colon-retto, sempre più ammalati under 50. Ecco perché

Milano, 21 marzo 2025 - Allarmedellanciato dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in occasione della Giornata Mondiale per la prevenzione di questa neoplasia in programma il 31 marzo.. Diagnosi precoce Progetti innovativi Immunoterapia Cura e qualità della vita Fattori di rischio Un, in continuo aumento in Italia, con circa 50.000 nuovi casi ogni anno. E se una volta era tipico della terza età oggi colpiscepiù persone sotto i 50 anni, in particolare tra i 30 e i 45 anni. La settimana della prevenzione del cancro a Milano, tutti gli eventi e tre parole d’ordine: prevenzione, attività fisica e olio extravergine d’oliva Diagnosi precoce “La diagnosi precoce è fondamentale per combattere questa malattia” - spiega il dottor Isacco Montroni, Dire dell'Unità Complessa di Chirurgia-Rettale dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.