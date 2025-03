Iltempo.it - Trump: "Tracciate linee guida per la pace in Ucraina"

(Agenzia Vista) Usa, 21 marzo 2025 "Leprincipali dell'accordo sull'sono state stabilite, dopo i miei colloqui con Putin e Zelensky. Migliaia di persone vengono uccise ogni settimana e gli Stati Uniti hanno pagato, a causa di Biden, 350 miliardi per una guerra che non sarebbe mai dovuta scoppiare. Senza di noi, la Nato non è la stessa cosa. Il presidente Putin vi direbbe che non sarebbe preoccupato per una Nato senza gli Usa. Penso che presto avremo un cessate il fuoco totale e poi un accordo in termini di divisioni dei territori. Viene discusso mentre parliamo". Cosìalla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev