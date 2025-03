Lettera43.it - Trump, tagli all’Fbi: ridotto il personale dell’unità antiterrorismo nazionale

L’Fbi haato ildella Domestic Terrorism Operations Section, che si occupa di terrorismo interno, trasferendo 16 persone. Lo riporta la Reuters, che cita alcune fonti anonime, secondo cui i cambiamenti indeboliranno la capacità del Federal Bureau of Investigation di monitorare le minacce provenienti dai suprematisti bianchi e dai gruppi estremisti. La misura è stata adottata nonostante i ripetuti avvertimenti lanciati negli ultimi anni dalle autorità statunitensi secondo cui gli estremisti violenti interni rappresentano una delle minacce più gravi alla sicurezza degli Stati Uniti. Il nuovo direttore Kash Patel aveva però fatto intendere di non considerare prioritarie le indagini riguardanti questi gruppi.Kash Patel (Getty Images).La dirigenza dell Fbi sta valutando lo scioglimento della Domestic Terrorism Operations SectionUna delle fonti della Reuters ha affermato che la dirigenza dell Fbi ha discusso di uno scioglimento completo, ma che non è stata presa ancora una decisione definitiva.