Linkiesta.it - Trump sta usando l’Iraq per frenare il riarmo nucleare dell’Iran

Leggi su Linkiesta.it

«Ogni colpo sparato dagli Houthi sarà considerato, da questo momento in poi, come un colpo sparato dalle armi e dalla leadership, e l’Iran sarà ritenuto responsabile e ne subirà le conseguenze, e queste conseguenze saranno terribili!». Lo ha scritto Donaldsul suo social Truth, lunedì scorso. Due giorni prima il presidente americano aveva autorizzato l’avvio di un attacco aereo su vasta scala contro decine di obiettivi controllati dagli Houthi in Yemen. L’offensiva contro il gruppo armato sciita sostenuto dalla Repubblica Islamica aveva il duplice scopo di colpire le milizie filoiraniane che da mesi insidiano il traffico navale nel Mar Rosso e, come dichiarato da alti funzionari statunitensi, lanciare un segnale di avvertimento a Teheran.vuole raggiungere un accordo con l’Iran per bloccare il suo programma, ma non esclude l’azione militare se gli iraniani dovessero rifiutare i negoziati.