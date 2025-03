Secoloditalia.it - Trump smentisce le fake news su Musk e le “soffiate” alla Cina, poi si scaglia contro “la nemica Maggie”

Donaldtorna a difendere categoricamente il capo del Doge, accusando alcuni dei media americani di aver fatto disinformazione sul suo conto e di aver riportato “il concetto falso che siccome Elonfa affari in, sarebbe combattuto e andrebbe direttamente a svuotare il sacco davanti ad alti funzionari cinesi”. Già nelle scorse ore, il presidente americano aveva smentito le “” secondo cui il tycoon di Tesla e Space X avrebbe partecipato a una riunione del Pentagono su una “potenziale guerra con la”: l’indiscrezione è trapelata prima dal New York times e poi è stata rilanciata dCnn. “Elon non sarà informato di nulla sulladal Dipartimento di Guerra”, ha spiegatodifendedalle “”“Elonsarà informato dal Pentagono sui piani top secret degli Stati Unitilain caso di guerra, secondo il fallimentare New York Times – ha scritto il presidente americano su Truth social – uno dei giornali peggiori e più volutamente imprecisi del mondo”.