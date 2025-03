Secoloditalia.it - Trump presenta il nuovo jet militare F-47: “Sarà il più letale mai realizzato” (video)

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha annunciato il progetto per uncaccia da combattimento di nuova generazione, denominato F-47. Durante un evento organizzato alla Casa Bianca assieme al segretario alla Difesa, Pete Hegseth,ha detto cheil caccia “più potente al mondo: nulla ci va anche solo vicino”.Il presidente ha aggiunto che una versione sperimentale dell’aereo ha volato già per quasi cinque anni. Lo sviluppo, ha aggiunto,guidato dalla società Boeing. “Al termine di una rigorosa competizione tra alcune tra le più grandi societa’ aerospaziali statunitensi, il contrattoaffidato a Boeing”, ha precisato.F-47 in omaggio al 47mo presidente della storia d’AmericaLa produzioneconcentrata a St. Louis, Missouri. Nel corso della conferenza,ha anche commentato le polemiche attorno a Elon Musk e ai rapporti con la Cina, definendo “fake news” le voci su presunti piani militari visionati da Musk.