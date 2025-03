Lapresse.it - Trump presenta il caccia F-47: “Sarà il più letale mai costruito”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato il programma di sviluppo di un nuovo aereo da guerra americano, ilF-47. “L’F-47l’aereo più avanzato, più capace e piùmai. Una versione sperimentale dell’aereo vola segretamente da quasi cinque anni e siamo certi che supererà di gran lunga le capacità di qualsiasi altra nazione“, ha affermato il leader della Casa Bianca dallo Studio Ovale, “l’F-47 è dotato di tecnologia stealth all’avanguardia. È praticamente invisibile e ha una potenza senza precedenti, la più potente di qualsiasi jet del suo genere mai realizzato“. La sua denominazione potrebbe essere un omaggio a, che è il 47° presidente degli Stati Uniti. Lo riporta il Guardian..@POTUS: “The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built.