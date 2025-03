Trump | nuovo caccia F-47il più potente

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.50 Donaldannuncia il lancio di unjet militare. "L'F-47 sarà il piùdella storia", afferma in un discorso allo Studio Ovale. La Boeing costruirà ildi nuova generazione,il "più letale aereo mai realizzato" Poi sui dazi: il 2 aprile, data in cui entreranno in vigore, "giorno della liberazione per l'America". Ma "ci sarà flessibilità".E sulla Nato:"E' forte ma senza di noi non sarebbe la stessa". I partner "devono trattarci bene". Poi: "Non vogliamo guerra potenziale con la Cina" ma "ben attrezzati per gestirla".