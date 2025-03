Trump | Musk non riceverà nessun documento top secret sulla Cina La storia del New York Times è falsa

Leggi su Open.online

Donaldha smentito le voci secondo cui Elonoggi documenti topal Pentagonostrategia di Washington in una potenziale guerra contro la. L’infromazione era stata lanciata dal New, citando tre funzionari del Dipartimento della Difesa americana. «Lanon verrà nemmeno menzionata o discussa», ha scrittosua piattaforma Truth Social il presidente USA definendo la, pubblicata dal quotidiano, «completamente».terrà una conferenza stampa al dipartimento della Difesa con il segretario Pete Hgseth alle 11 ora locale, le 16 in Italia.Cosa aveva scritto il NYTSecondo il quotidiano statunitense a invitare l’imprenditore, nonché segretario all’Efficienza governativa, sarebbe stato proprio il capo del Pentagono Pete Hegseth, che avrebbe richiesto la presenza dial fianco del presidente degli Stati Uniti Donald