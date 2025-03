Iltempo.it - Trump firma per eliminare Dipartimento Istruzione: Ha deluso tutti, studenti e genitori

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Usa, 21 marzo 2025 Donaldmantiene fede a una delle promesse fatte in campagna elettorale el'ordine esecutivo per smantellare ildell'. Per l'occasione è stata allestita alla Casa Bianca una classe, con i bachi di scuola, esi è seduto con gliin uno di questi banchi. "Il controllo dell'da parte del governo federale hae insegnanti. Dal 1979 sono stati spesi oltre tremila miliardi di dollari senza miglioramenti significativi nei risultati degli, basandosi sui punteggi dei test standardizzati,", ha dichiarato il Presidente Usa. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev