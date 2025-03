Formiche.net - Trump e Putin, nuovo capitolo nei rapporti Usa-Russia? Scrive l’amb. Castellaneta

Il Consiglio europeo che si è tenuto ieri a Bruxelles ha visto ribadire il sostegno all’Ucraina: un consenso pressoché unanime a eccezione dell’Ungheria di Viktor Orbán, che si comporta sempre più come “testa di ponte” dellanell’Unione europea. Tuttavia, è mancato un sostegno completo al pacchetto di misure contenute nel Libro bianco sulla Difesa presentato dalla Commissione europea, lasciando presagire che servirà ancora molto tempo prima che si possa parlare di una vera difesa comune europea.Nel frattempo, Stati Uniti eproseguono per la propria strada. Il colloquio tra il presidente americano Donalde il leader russo Vladimirè stato un fatto di per sé positivo, dopo anni di dialogo interrotto tra la Casa Bianca e il Cremlino al più alto livello. In questa lunga conversazione tra i due leader, è evidente che non si sia discusso solo di tregua in Ucraina, ma che (a parte progetti di partite di hockey) siano stati toccati anche gli altri punti principali di politica internazionale, dal Medio Oriente agli accordi sugli armamenti e quelli economici per lo sfruttamento delle materie prime energetiche e minerarie.