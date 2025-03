Lettera43.it - Trump chiede alla Corte Suprema di ridurre il potere dei giudici di contestare i suoi ordini

Si intensifica lo scontro tra Donalde i tribunali federali, con il presidente americano che accusa idi ostacolare la sua agenda politica, ed è arrivato aredi limitare le loro ingiunzioni a livello nazionale. In un post sul suo social Truth, giovedì,ha accusato: «Questivogliono assumere i poteri della presidenza, senza dover raggiungere 80 milioni di voti». Ha definito le ingiunzioni «illegali» emesse da «di sinistra» come una «minaccia per la sicurezza» del Paese. Nei primi tre mesi di mandato,ha firmato centinaia diesecutivi nel tentativo di smantellare programmi pubblici, agenzia federali e leggi costituzionali. Tra i provvedimenti sospesi daifigurano il tentativo di revocare il diritto costituzionale allo ius soli, il congelamento dei fondi federali, la rimozione di funzionari e la destituzione di militari transgender nell’esercito statunitense.