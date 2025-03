Quotidiano.net - Trump chiede alla Corte Suprema di fermare i giudici federali

Donaldha chiestodegli Stati Uniti di "risolvere" il "problema" deiche hanno bloccato le sue decisioni da quando è tornatoCasa Bianca. "Questivogliono assumere i poteri della presidenza, senza dover raggiungere 80 milioni di voti". "Fermiamo le ingiunzioni a livello nazionale ora, prima che sia troppo tardi. Se il presidente (della) Roberts e laUsa non risolvono questa situazione tossica e senza precedenti immediatamente, il nostro Paese è in guai molto seri". "Le ingiunzioni illegali a livello nazionale da parte diradicali di sinistra - prosegue- potrebbero benissimo portaredistruzione del nostro Paese! Queste persone sono pazzi ai quali non importa, nemmeno un po', delle ripercussioni delle loro decisioni e sentenze molto pericolose e scorrette".