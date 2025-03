Thesocialpost.it - Trump annuncia il lancio del nuovo jet F-47: “Nato forte, ma senza noi non esiste”

Donald, nello Studio Ovale, ha parlato dellae del ruolo degli Stati Uniti. “Laera finita prima che io arrivassi. Noi pagavamo praticamente tutto, ora pagano anche gli altri. Grazie a me, laha ottenuto centinaia di miliardi” ha dichiarato il presidente.Leggi anche: Stati Uniti, scienziato francese fermato e poi espulso dopo le critiche a“Lae solida, ma deve trattarci in maniera equa.di noi, lanon è la stessa cosa. Il presidente Putin vi direbbe che non sarebbe preoccupato per unagli Stati Uniti. Ma è preoccupato se gli USA sono coinvolti” ha aggiunto.Iljet F-47, il caccia più avanzato al mondohato l’avvio del progetto per uncaccia di sesta generazione, l’F-47. “Non ci sarà niente di paragonabile al mondo, nessuno ha mai visto qualcosa di simile in termini di velocità, manovrabilità, dotazioni” ha spiegato il presidente.