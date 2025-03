Quotidiano.net - Trump annuncia il lancio del “jet più potente della storia”. Boeing costruirà il nuovo caccia F-47

Washington, 21 marzo 2025 - Donaldhato nello Studio Ovale con il segretario alla Difesa Pete Hegseth al suo fianco ildi unjet militare. "L'F-47 sarà il più", ha detto il presidente. Il presidente Usa hato cheildi nuova generazione, che verrà chiamato F-47, chiaramente un omaggio alla sua presidenza.infatti in questo momento è il 47esimo presidente degli Stati Uniti. TOPSHOT - US President Donaldholds up an executive order after signing it during an education event in the East Room of the White house in Washington, DC, March 20, 2025. President Donaldsigned an order aimed at shutting down the Department of Education, a decades-long goal on the US right that objects to federal involvement in school systems run by individual states.