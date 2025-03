Baritoday.it - Truck food e stand per la festa di San Nicola 2025: pubblicata graduatoria provvisoria

Leggi su Baritoday.it

Il Comune di Bari ha pubblicato ladegli aventi diritto e l’elenco delle domande escluse in relazione all’avviso per la concessione temporanea dei posteggi nell’ambito della sagra di San.Su 191 istanze pervenute per l’assegnazione di spazi per la vendita di.