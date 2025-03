Thesocialpost.it - “Trovato morto così”. Dimesso dall’ospedale, poi il dramma dell’imprenditore italiano

Massimiliano Trozzi, imprenditore e proprietario dell’azienda di pelletteria Faber, nonché presidente del Camerano Calcio, è statosenza vita nella mattina di giovedì 20 marzo. A fare la triste scoperta è stata sua madre, Emilia, che insieme al marito aveva fondato la storica azienda di pelletteria, nella sede di San Biagio, a Osimo. La morte del 45enne è avvenuta a breve distanza da un malore che lo aveva portato a essere ricoverato in ospedale, ma che aveva poi lasciato l’ospedale dopo essere stato soccorso. Sulle cause del decesso, sarà l’autopsia, disposta all’ospedale Torrette di Ancona, a fare chiarezza.Un tragico evento che ha sconvolto tanto il mondo dell’imprenditoria quanto quello sportivo. Trozzi, grande appassionato di calcio, ha avuto un ruolo importante come presidente in diverse squadre di calcio a 5, tra cui Tre Colli Montesicuro e Bftm Numana Cameranense, portandole anche a competere a livello nazionale.