Liberoquotidiano.it - "Trovategli un lavoro". Massimo ad Affari tuoi, delirio a fine puntata

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Il Twitter in festa per i 10.000 vinti. Chi lo avrebbe mai detto". Eggià merito di, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ma soprattutto dida Campobasso, il pacchista promosso a concorrente dopo diverse puntate da comprimario e della sua storia strappalacrime. La vincita, sia pur non da capogiro, ha fatto sciogliere in lacrime lui, De Martino che l'ha persino baciato per congratularsi e parecchi telespettatori che hanno cominciato a commentare a pioggia su X. "Meritava molto di più e il Dottore str***zo fino all'ultimo che voleva togliergli pure i 10mila euro", commenta un appassionato. "ha emozionato dal primo giorno! Gli auguro di trovare un", sottolinea un altro centrando il punto. L'ex pacchista molisano infatti ha conquistato tutti con l'allegria e la spensieratezza nonostante una situazione non facile al di fuori degli studi televisivi.