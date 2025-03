Laverita.info - Tronchetti Provera: «Serve l’ombrello Usa per difendere Kiev»

Il vicepresidente esecutivo di Pirelli: «Non possiamo essere al fianco dell’Ucraina privi della capacità di deterrenza di Washington. Quello che possiamo fare, per non essere subalterni, è sederci al tavolo forti dei nostri valori non negoziabili e trattare con Trump».