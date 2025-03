Juventusnews24.com - Trevisani “scarica” Thiago Motta: «Questa Juve è solo peggiorata. Quelle scelte dell’allenatore mi lasciano perplesso»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: «La». Il commento del telecronista MediasetA Sport Mediaset, Riccardoha parlato così del momento della. Il commento sui bianconeri.– «La gestione di Fagioli e di altri giocatori è una cosa che a me lascia. A Firenze ci hanno perso l’Inter, la Roma, la Lazio, il Milan, hanno perso tutti. Non è la partita contro la Fiorentina o quella con l’Atalanta il problema, ma è il nodo delle cose che sono successe nel corso del tempo. Cioè non vedi una cosa che va avanti, ma una cosa che va indietro. Ci sono delle difficoltà conclamate persquadra, ma sette giorni prima dintus Atalanta la condizione non era».Leggi suntusnews24.com