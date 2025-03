Sport.periodicodaily.com - Trentesima giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna in caduta libera, perde anche con il Maccabi

Non si arresta l’emorragia di sconfitte della Virtus che, nella/25, va incontro all’ottavo ko consecutivo sul campo di neutro di Belgrado contro il(77-67), rimanendo così sempre penultima in classifica. I felsinei reggono un tempo, per poi cadere sotto i colpi degli israeliani che prendono il largo tra il secondo e il terzo periodo./25:-VIRTUS77-67Niente da fare perche non riesce ancora a rialzarsi per rendere meno amara la sua stagione continentale. Il team di Ivanovic era però partito bene sul neutro di Belgrado con un 12-2 in suo favore, prima del 17-15 a fine primo quarto. Ma a partire dal secondo periodo, il copione del match cambia completamente: gli israeliani ribaltano il risultato ipoteca dopo la vittoria con il 42-33 all’intervallo lungo.