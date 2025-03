Ilrestodelcarlino.it - Tre trapianti di fegato in 12 ore: ora l'eccellenza è made in Marche

Ancona, 21 marzo 2025 – Un risultato eccezionale per la Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e deidell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle: tredieffettuati in appena 12 ore. L'equipe, diretta dal professor Marco Vivarelli, ha operato tre pazienti alla fine di febbraio, dimettendoli in seguito con esito positivo. Chi ha ricevuto ile i tempi dell’intervento I pazienti coinvolti sono due uomini adulti, tra i 50 e i 70 anni, e una minorenne, provenienti dae Abruzzo. La straordinarietà dell'evento sta nei tempi ridotti degli interventi, realizzati simultaneamente in due sale operatorie attigue, coinvolgendo oltre 20 professionisti tra chirurghi, anestesisti, infermieri e tecnici. "Un tempo, per un singolo trapianto, servivano almeno 18 ore - ha spiegato il professor Vivarelli -.