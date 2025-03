Anteprima24.it - Tre pusher arrestati in un centro spedizioni del Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati bloccati dai carabinieri in undi Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, i tredai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Si tratta di I. B., 32enne ucraina, di M. C. (classe 1987), e P. D.A., 24 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine.I militari dell’arma non escludono che stessero per spedire i 607,5 grammi di crack di cui sono stati trovati in possesso.Addosso anche 230 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, bilancini di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente, oltre diversi telefoni cellulari. I tresono ora in carcere in attesa di giudizio. L'articolo Trein undelproviene da Anteprima24.