Ilrestodelcarlino.it - Tre giorni insieme alle marionette

Da oggi e fino a domenica 23 marzo, Reggio ospiterà un evento cruciale per il futuro del Teatro di Figura, un’occasione di riflessione e progettazione per tutto il settore. La Giornata Mondiale della Marionetta, organizzata da Unima Italia in collaborazione con il Centro Teatrale MaMiMò, non sarà solo un momento celebrativo, ma segnerà l’avvio ufficiale di un articolato percorso che porterà nel marzo 2027 alla costituzione degli Stati Generali del Teatro di Figura. Per treOfficine Creative di Reggio Emilia, si susseguiranno momenti di confronto, spettacoli e approfondimenti sulla storia e sul futuro, delineando le possibili prospettive artistiche e imprenditoriali per il Teatro di Figura. Gli spettacoli proposti, adatti anche ai più piccini, sono tutti a ingresso libero. È possibile prendere visione del programma completo consultando il sito www.