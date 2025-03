Impresaitaliana.net - Trasporto pubblico locale, Faisa-Cisal ratifica il rinnovo del CCNL

Leggi su Impresaitaliana.net

: “Passo decisivo per il settore del”Roma.to dain sede ministeriale, e definitivamente, ildelper il. Un traguardo importante che giunge dopo una trattativa complessa e dopo la fase delcontrattuale sicuramente sarà necessario un intervento coordinato tra le varie competenze istituzionali per gestire le diverse criticità con un piatto strutturale e di prospettiva per il settore.«Questo passaggio segna un primo e indispensabile elemento per la costruzione di un reale e concreto piano di sviluppo delnel nostro Paese» dichiara il segretario generale della, Mauro Mongelli.«I lavoratori – continua Mongelli – restino il fulcro indispensabile per garantire servizi di mobilità efficienti e di qualità ai cittadini; questo risultato sia stato possibile anche grazie alla massiccia partecipazione allo sciopero nazionale dell’8 novembre scorso, che ha contribuito a porre al centro del dibattito le criticità del settore».