Trasporti, intesa sul contratto. Però oggi è sciopero

Si sblocca l’impasse nel rinnovo delcollettivo nazionale del trasporto pubblico locale, scaduto a fine 2023 per circa 110 mila lavoratori. Trovate le risorse a copertura tramite il recente decreto accise, l’accordo 2024-2026 – che ratifica la pre-raggiunta nel dicembre scorso – è stato firmato al ministero delle Infrastrutture e deitra lo stesso dicastero, i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna e le associazioni datoriali Agens, Asstra e Anav. Prevede l’immediata erogazione di una somma una tantum di 500 euro e un incremento economico medio mensile in busta paga, a regime, tra i 220 ed i 240 euro. Primo effetto dell’, la revoca da parte delle cinque sigle dellodi bus, tram e metro proclamato per il primo aprile prossimo.