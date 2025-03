Dayitalianews.com - Tragico incidente sul posto di lavoro: l’imprenditore Tommaso Geremia, 42 anni, è stato investito ed uccido dalla motrice di un mezzo pesante che faceva manovra. Era originario di Cassino

Leggi su Dayitalianews.com

Una mattina ditrasformata in tragediaIl dramma si è consumato poco dopo le 11:00 nel piazzale della Futura Srl, situata in via della Libertà a Maddaloni. Secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri,si trovava nell’area operativa dell’azienda quando èdi unimpegnato in una. L’impatto èfatale: i sanitari del 118, giunti sul, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.Accertamenti e indagini in corsoSubito dopo l’, sul luogo della tragedia sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni, che hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo e disil sequestro delcoinvolto, oltre al trasferimento della salma all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’autopsia.