Tragico incidente a Rovereto di Novi: muore 43enne

Un’uscita di strada è costata la vita a Francesco Righi, 43 anni, nella notte adi. Come riportato dal TG3 Emilia Romagna l’uomo, alla guida di una Mini, stava percorrendo via Chiesa Sud quando ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata finendo in un fosso.Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Righi è rimasto intrappolato nell’abitacolo, morendo sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118 e dei Vigili del Fuoco. Rilievi della Polizia LocaleL'articolodiproviene da Il Campo.