Notizieaudaci.it - Tragico incidente a Brescia al rientro dalla gita per una comitiva di anziani: un morto e 10 feriti

Glirientravano da unaad AlassioÈ di une duegravi il bilancio dell’avvenuto acon il coinvolgimento di un autobus che trasportava un gruppo di, tuttini, di ritorno da unaa Alassio, in provincia di Savona. Almeno altre 8 persone hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo finito poi contro un albero.L’autobus si è schiantato contro un albero in via OrzinuoviL’si è verificato intorno alle 19:30 di giovedì 20 marzo in via Orzinuovi. Sul posto cinque squadre di vigili del fuoco, ambulanze e la polizia Locale. La vittima è un 75enne che era arrivato in ospedale in fin di vita. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo l’uomo non ce l’ha fatta.