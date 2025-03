Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro a Lamezia Terme: cade dal tetto di un capannone, morto operaio di 53 anni

La vittima si chiamava Roberto Falbo, è mortando da un’impalcatura dell’azienda per la quale lavorava che produce mangimi.Unquesta mattina, 21 marzo, in seguito alla caduta daldi unnell’area industriale di, nel Catanzarese. La vittima aveva 53. resta ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma, ogni loro sforzo si è rivelato inutile.La vittima si chiamava Roberto Falbo, è mortando da un’impalcatura dell’azienda che produce mangimi per la quale lavorava. La Procura della Repubblica diha aperto un’inchiesta sulla. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli esperti del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di(Spsal), personale del 118, i carabinieri e Vigili del fuoco.