Tragedia in Svezia, una valanga travolge 5 sciatori italiani: muoiono due fratelli

Le vittime si chiamavano Mattia e Daniele Boer, di 45 e 50 anni, di Luserna San Giovanni, in provincia di Torino. Erano saliti in elisky a Kavarsagge. Illesi un terzo fratello e gli altri del gruppo.Unaha travolto ieri un gruppo di 5, che era andato a sciare in elicottero a Kårsavagge, nel nord dellaal confine con la Norvegia.La Farnesina fa sapere che sono “coinvolti 3di Luserna San Giovanni. Due di loro (di 45 e 50 anni) sono deceduti”. Il terzo è rientrato nel resort di partenza, Niehku, nella regione di Abisko quasi sul confine della Norvegia. L’Ambasciata d’Italia inè in contatto con i familiari dei connazionali coinvolti.le vittime sono i dieMattia e Daniele Boer, di 45 e 50 anni, di Luserna San Giovanni, in Val Pellice (Piemonte).