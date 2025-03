Thesocialpost.it - Tragedia ad Affori: uomo investito da un treno, morto un 40enne

Leggi su Thesocialpost.it

Serata drammatica quella di venerdì 21 marzo nei pressi della stazione di, a Milano, dove undi circa 40 anni è statosui binari del, perdendo la vita. Le circostanze dell’accaduto restano ancora da chiarire: al momento non è noto se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.L’allarme ai soccorsi è scattato poco prima delle 20:30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, ma per l’non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’impatto.Presenti anche i vigili del fuoco di Milano, incaricati di mettere in sicurezza l’area ferroviaria, mentre gli agenti della Polfer si sono occupati dei rilievi tecnici e dell’avvio delle indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.