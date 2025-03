Dayitalianews.com - Tragedia a Montecatini Terme: un uomo e una donna sono morti nell’incendio in un condominio

Un terribile incendio si è sviluppato questa notte (21 marzo) verso l’1,30 in un, in provincia di Pistoia. Il bilancio è tragico: une unaUn incendio è divampato all’interno dell’abitazione di undi 8 piani provocando la morte di une di una.Secondo le prime notizie, un incendio è divampato all’interno dell’abitazione provocando la morte di une di una; il rogo si sarebbe sviluppato in una stanza adibita a camera da letto, in uno degli alloggi al secondo piano.I vigili del fuoco sarebbero stati allertati subito, verso l’1,30 di notte e, avrebbero spento l’incendio in breve tempo. Evacuato, in via precauzionale, un nucleo familiare di tre persone prese in carico dal Comune. Sul posto è intervenuto il personale del 118, i carabinieri della compagnia di, il sindaco e la polizia municipale.