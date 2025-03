Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-03-2025 ore 20:30

Luceverdeben trovati dalla redazione bravi code su via del Foro Italico tra viale Tor di Quinto viale della Moschea verso la Salaria permangono poi code anche sulla via del mare la via Ostiense Vitinia Acilia verso Ostia ricordiamo che da poco ripreso lo sciopero del trasporto pubblico locale sino al termine del servizio saranno a rischio i mezzi Atac le linee periferiche gestite da privati per i mezzi della Cotral che comprendono anche le ferrovienord e metro mare la exLido e le corse dei bus regionali al momento è chiusa la metro C come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale