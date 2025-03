Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-03-2025 ore 19:30

Luceverdetrovati dalla redazioneancora intenso sul raccordo anulare con rallentamenti in carreggiata interna tra le uscite Nomentana e A24 ed in carreggiata esterna tra la puntina e la diramazione diSud sempre per ilintenso code sulla Cassia all'altezza di via di Grottarossa nelle due direzioni altre cose su via del Foro Italico dalla galleria Giovanni 23 esimo viale della Moschea verso la Salaria Attenzione La polizia locale segnala un incidente in Viale Togliatti con rallentamenti all'altezza di Viale Sacco e Vanzetti incidente anche su via Boccea con rallentamenti in prossimità di via di Torrevecchia ricordiamo che alle 20 di prendere lo sciopero del trasporto pubblico locale fino al termine del servizio saranno rischio i mezzi Atac e le linee periferiche gestite da privati per i mezzi della Cotral che comprendono anche le ferrovienord e Metre l'exLido e le corse dei bus regionali come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitoluceverde.