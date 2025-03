Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-03-2025 ore 18:30

Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente code sulla Cassia tra il raccordo è via della Giustiniana verso la Storta ancora molto sostenuta la circolazione sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra Trionfale Salaria e tra Bufalotta e Casilina stessa situazione in carreggiata esterna con incolonnamenti a tratti tra laFiumicino e Lanina trafficato anche il Urbano della A24 concludi dalla tangenziale est a Tor Cervara in uscita dalla capitale incolonnamenti su via del Foro Italico dalla galleria Giovanni XXIII a viale della Moschea verso la Salaria in direzione opposta code sulla tangenziale est da via delle Valli a via dei Campi Sportivi ed è terminata la prima fase dello sciopero del trasporto pubblico locale l'agitazione riprenderà dalle 20 al termine del servizio oltre al personale di Atac coinvolto anche quello delle linee periferiche gestite da privati ed il personale della Cotral come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono dei sul sito