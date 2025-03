Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-03-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in corso uno sciopero del trasporto pubblico locale la prima fase terminerà alle 17 per riprendere in serata dalle 20 al termine del servizio oltre al personale di Atac coinvolto anche quello delle linee periferiche gestito da lo sciopero riguarda anche la rete Cotral con gli stessi orari previsti per la mobilitazione di Atac a rischio Dunque le corse delle ferrovienord metro mare e le corse dei bus regionali inaugurato ieri il nuovo ponte dell'Industria che collegando nuovamente via del Porto Fluviale con via Antonio Pacinotti connetti quartiere Ostiense Marconi una delle novità e l'istituzione di una nuova linea bus della linea 96 che connette Corviale è la stazione diOstiense domani e domenica dalle 7 alle 18 divieto di transito sulla circonvallazione Gianicolense per interventi di del Verde la strada resterà chiusa al transito da Piazzale Dunant a piazza Flavio Biondo sostituite per l'intera giornata da bus le linee di tram 3 e 8 https://storage.