Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-03-2025 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàservizi per la mobilità è in corso lo sciopero del trasporto pubblico la situazione sulla rete di Atac sono aperte le metropolitane e la ferrovia termini Centocelle che riguarda bus e tram possibili riduzioni di corse la protesta lo ricordiamo è in programma Simo alle ore 17 e poi dalle 20 A fine servizio Le altre non c'è tra Marconi e Ostiense è stato riaperto al transito il ponte dell'Industria ora percorribile anche dalla trasporto pubblico ci passa la nuova linea 96 collegamento tra il cordiale e piramide e la 780 che con il suo nuovo percorso collega l'Eur con la stazione di Ostiense tutti i dettagli sumobilita.it https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//03/21/file032e57ed-275d-4996-a53f-0a22bf188a22PmCADtRuPor24mxllhW.