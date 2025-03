Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-03-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati in primo piano le difficoltà sulla Pontina penalizzata da un incidente avvenuto all'altezza di Tor de' Cenci incidente che sta provocando in colonna in direzionepartire da Pomezia Nord Allora abbiamo rallentamenti e code su tutte le principali strade d'accesso al centro e soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord su Aurelia Cassia Flaminia Salaria sulla raccordo anulare la situazione vede ancora una mente in carreggiata interna a partire da Settebagni fino alla Tiburtina e successivamente dall'uscita per la via Casilina fino allo svincolo per La Ardeatina in esterna rallentamenti tra l'uscita Trionfale Ottavia al bivio per la Aurelia sempre in esterno ancora a tratti tra il Bingo con laFiumicino e l'uscita Ostia via del mare è ancora tra le uscite Tor Bella Monaca e Tiburtina incolonnamenti sempre perintenso sul tratto Urbano dellaL'Aquila da Tor Cervara la tangenziale est in tangenziale Ci sono code a tratti dalla stazione Tiburtina fino all'uscita Campi Sportivi in direzione quindi dello Stato abbiamo poi anche verso San Giovanni dall'uscita di Porta Maggiore a viale Castrense sulla Laurentina da segnalare un incidente che sta provocando incolonnamenti a partire dal Cimitero Laurentino fino al bivio via di Castel di Leva e parliamo ora di trasporto pubblico perché quella di oggi rischia di essere una giornata difficile perché si sposta con bus e tram e metropolitane a causa di uno sciopero proclamato dai sindacati di base le agitazioni scattate 8:30 Si protrarranno fino alle 17 e riprenderanno in serata dalle 20 al termine del servizio oltre al personale di Atac coinvolto anche delle linee periferiche gestite da privati maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito