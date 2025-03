Romadailynews.it - Traffico Lazio del 21-03-2025 ore 17:30

Luceverdedelle trovati dalla redazione sulla A1 Roma Napoli code per incidente tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli proseguendo in carreggiata Sud per un altro incidente con risolto restano incolonnamenti tra Frosinone e Ceprano consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare code lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina stessa situazione carreggiata interna tra Trionfale Salaria e poi te la Bufalotta è il bivio con la 24 Roma Teramo Code in uscita dalla capitale anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare si sta in fila poi su via Pontina tra Pomezia e Aprilia in direzione di Terracina sulla A1 Roma Firenze da segnalare i lavori in programma al casello di Ponzano romano-soratte che a partire dalle 22 resterà chiuso per uscire dall'autostrada per le provenienze da Firenze ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Roma la riapertura è prevista alle 3 della notte Inoltre dalle 1 di notte alle 6 del mattino lo stesso casello quindi Ponzano Romano Soratte resterà chiuso per uscire dall'autostrada per le provenienza da Roma è in entrata perché diretto verso Firenze bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale