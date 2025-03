Romadailynews.it - Traffico Lazio del 21-03-2025 ore 09:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità difficoltà sulla Pontina penalizzata da un incidente avvenuto all'altezza di Tor de' Cenci incidente che sta provocando incolonnamenti in direzione Roma a partire da Pomezia nord nel frattempo la polizia locale Ci segnala nella periferia o te la chiusura di via Usini tra la Portuense via di Ponte Galeria la causa l'incendio di un veicolo ed è una giornata difficile quella di oggi perché si sposta con bus tram e metropolitane a causa di uno sciopero proclamato dai sindacati di base nei agitazioni scattate alle 8:30 Si protrarranno fino alle 17 per riprendere in serata dalle ore 20 al termine del servizio oltre al personale di Atac coinvolto anche quello delle linee periferiche gestito da privati è stato inaugurato ieri dal sindaco Gualtieri nuovo ponte dell'Industria che collegando nuovamente via del Porto Fluviale con via Pacinotti connetti territori dei Municipio VIII e XI e quindi quartieri Ostiense Marconi una delle novità più interessanti e l'istituzione di una nuova linea bus la linea 96 che senti una connessione molto rapida tra Corviale la stazione di Roma Ostiense viceversa nuovo percorso per la linea 780 che collega l'euro con il piazzale dei Partigiani e che oltre ad attraversare il Ponte dell'Industria percorre via del Porto Fluviale manifestazione questa mattina tra campo romano e Morena ci troviamo poco fuori il raccordo a ridosso della via Anagnina non si escludono ripercussioni per illocale sul Raccordo Anulare infine con orario compreso tra le 21:30 di questa sera alle ore 6 di domani totalmente chiuso lo svincolo Trionfale Ottavia sia in entrata sia in uscita dal raccordo come alternativa si potrà utilizzare lo svincolo della Cassia https://storage.