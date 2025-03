Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni settimanali dal 22 al 28 marzo 2025: Tarik prende una decisione clamorosa

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci riservano le puntate, in onda dal 22 al 28? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori ci sarà unadi. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Ecco cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana(Aldatmak)., trame al 28: Güzide sventa il piano di OzanOzan tenta di ucciderespingendolo giù da una scogliera, ma Güzide interviene all’ultimo momento, impedendo al figlio di compiere un omicidio. Il ragazzo se ne va e Güzide finge di voler completare l’opera, ma in realtà salva, salvo poi giurargli di ridurlo sul lastrico.Spoilersettimana 22-28vuol diseredare i suoi figliFurioso per la richiesta dei figli di cambiare cognome,decide di diseredarli.