Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 22 marzo: la piccola Oyku viene rapita

Leggi su Movieplayer.it

Nuovo appuntamento domani con, in onda su Canale 5 alle 14.45 con un doppio episodio.Ecco tutto quello che vedremo, a partire dal rapimento dellada parte di un insospettabile. Nuovo appuntamento domani con, la soap turca trasmessa da Canale 5. In onda a partire dalle 14.45, le vicende della giudice Guzide e della sua famiglia continuano tra ricatti e, appunto, tradimenti. In questi episodi, ritroveremo Ozan più arrabbiato che mai con il padre, e pronto a tutto pur di fargliela pagare. Ecco allora cosa vedremo domani. Nell'episodio precedente Nell'ultimo episodio, trasmesso giovedì 21, Guzide aveva fatto un'amara scoperta: dietro l'agguato in cui era rimasta coinvolta, in realtà c'era Tarik. La giudice non avrebbe mai pensato che l'ex marito potesse arrivare a tanto, né sa che voleva intimidirla .