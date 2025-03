Ilrestodelcarlino.it - ’Tra parco e realtà’: Fluxo in scena

Le porte del teatro Galli si aprono per il primo musical targato, la realtà diventata un punto di riferimento per gli amanti dell’attività fisica all’aria aperta. Appuntamento il 26 marzo (alle 21) con la famiglia di, pronti a calcare il palco sotto la direzione artistica della cantautrice riminese Chiara Raggi. Lo spettacolo Trae realtà racconta l’energia, l’entusiasmo, i valori che contraddistinguono il progetto dedicato all’attività fisica, nato 10 anni fa a Rimini. Verranno raccontate le tappe principali della storia di. "Una storia, la nostra, fatta di cadute e risalite, che è la prova di come la costanza e l’impegno siano ingredienti essenziali per la realizzazione dei propri sogni – dice Andrea Lombardi, cofondatore di– Di solito diffondiamo il nostro messaggio nei parchi e in spiaggia, ma stavolta abbiamo deciso di usare un canale per noi non convenzionale per arrivare a più persone.