Iodonna.it - Torna la tendenza biker, tra giacche di pelle e tanto nero

La motocicletta, una passione nata al maschile che ha conquistato, quasi subito, le donne. E che si è trasformata in unamoda decisa contraddistinta dall’animo ribelle, dal coloree dalla leather jacket (nelle sue diverse varianti, dall’oversize al mini) come capo iconico. Gli accessori sono anch’essi fondamentali per costruire l’outfit: stivaletti e borse inrigorosamente total black. Pronte a montare in sella? Dior Cruise 2025, la sfilata a Edimburgo X Leggi anche › Paris Fashion Week AI 2025/26: le star in prima fila alla sfilata di Dior e agli altri eventi Alcuni riferimenti sono espliciti e diretti, da Moschino, per esempio, la “Casco bag” è un vero e proprio casco da portare a mano.