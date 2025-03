Anconatoday.it - Torna la Fiera del Fumetto il 12 e 13 aprile con la super ospite Cristina D’Avena

Ancona - Fumetti, cosplay, videogiochi, musica, personaggi: la“Comics and Games” è pronta are al Palaprometeo, il 12 e 13prossimi. Ancona si trasformerà nella capitale italiana della cultura pop e vedrà come ospiti specialiD'Avena e il comico Marcello Cesena.