Ferraratoday.it - Torna la 'Caccia alle Uova', ma cambia formula: nuovi giochi all'aria aperta

Leggi su Ferraratoday.it

Sarà piazza Ariostea a ospitare l'edizione 2025 della ‘’, cone attività all'aperto, per bimbi e famiglie organizzata a Ferrara da Spal Foundation per sabato 29 marzo16. L'iniziativa, pensata per regalare un pomeriggio di spensieratezzafamiglie ferraresi, è.