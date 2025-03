Ilgiorno.it - Torna Abbottoniamo, borsette in offerta per aiutare la Rete Viola

A Cernusco", la vendita die astucci decorati con botton rossi per sostenere la, il network dei 29 comuni dell’Adda-Martesana contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, lanciata l’anno scorso dal Comitato Commercio e Artigianato con il supporto degli assessorati al Commercio e alle Pari opportunità, quest’anno amplia i propri confini: le pochette sono state confezionate anche dalle ospiti del Centro diurno e dalle volontarie di "Intrecci di fili e storie". L’iniziativa vede donne di diversa provenienza e nazionalità incontrarsi per creare insieme, conoscersi, ascoltarsi e raccontarsi in un ambiente sereno dove ogni filo è l’inizio di una nuova relazione. L’operazione coinvolge altri comuni della zona: oltre a Cernusco, Bellinzago, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina, Gessate, Gorgonzola e Pessano con Bornago.